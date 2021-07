En Mayenne, la pluie et le mauvais temps n'effraient pas les vacanciers au camping du Bac à Ménil

"On est presque complets", se félicite Marine Janvier, responsable du camping du Bac à Ménil, dans le Sud-Mayenne. Depuis sa réouverture, le camping ne désemplit pas. "On a eu une période creuse sur les deux semaines à cheval sur juin et juillet mais c'est normal, ça arrive tous les ans."

"À la maison"

Et ce n'est pas le mauvais temps qui délogera les habitués de leurs camping-cars. Sandrine et son mai Valéry viennent du Centre de la France tous les étés depuis trois ans. "Même s'il pleut tous les jours, on vient là, assure Sandrine. Au départ, on est venus car ma sœur habitait à Château-Gontier. Depuis, elle a déménagé assez loin mais on revient quand même parce c'est convivial et c'est près de la Mayenne pour que mon mari puisse pêcher. Et on est au calme."

Leurs voisins de place ont pourtant bien pris la pluie, depuis qu'ils sont arrivés début juin. "On vient de Cholet tous les week-end pour se reposer avant les vacances", rigolent Nat et Tintin."Mais on fait avec ! Ici, c'est comme chez nous, on se sent à la maison."

C'est un bonheur de voir le sourire des vacanciers - Marine Janvier, responsable du camping du Bac

Dès le début de la saison en mai, le camping affiche presque complet. "Avec le mauvais temps, on ne s'attendait pas tout à ça", s'étonne Marine Janvier. "C'est un bonheur de voir leur sourire, de voir à quel point ils sont heureux de nous revoir et de revenir dans ce coin de paradis", ajoute-t-elle.