En Mayenne, le calvaire d'une fillette de 6 ans brutalisée, martyrisée, humiliée par sa mère et son beau-père

C'est un attelage démoniaque comme les Thénardier de Victor Hugo, sans foi ni loi, sans aucune limite. Une mère, sous curatelle, qui voit tout mais qui ne dit rien, indifférente à la souffrance de sa fille. Un beau-père, tout juste sorti de prison, pour qui faire subir de telles atrocités c'est aussi banal que de frapper un chien enragé. Un sadique, un bourreau.

Des frelons morts dans ses vêtements, des cailloux dans ses chaussures

Une colère, un caprice et c'est le début de l'abject. La mettre dans sa chambre pour qu'elle se calme ? Mais vous n'y pensez pas ! La gamine a eu droit à des sévices terrifiants. Il la tapait, il lui faisait prendre des douches glacées ou bouillantes selon son humeur, il lui mettait des frelons morts dans ses vêtements, des cailloux dans ses chaussures. Elle mangeait debout, elle pouvait rester de longues minutes à genoux sur une barre de fer, plus des claques, plus des tirages de cheveux, plus des insultes, plus des menaces. L'horreur, infâme.

Les deux tortionnaires condamnés à des peines de prison ferme

La fillette a été placée, elle vit chez sa tante en Bretagne, elle va plutôt bien selon les services de la protection de l'enfance. "Je m'en veux, je regrette" dit la mère. Sa brute épaisse de compagnon s'excuse mais il ajoute qu'il ne sent pas sa force, comme si finalement, pour lui, tabasser une môme de 6 ans c'est un mode d'éducation normal.

Le tribunal correctionnel de Laval a reconnu coupable le couple démoniaque pour tous les faits qui lui étaient reprochés et condamné la mère de famille à 15 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt différé. Son autorité parentale lui a été retirée. Le beau-père, lui, a été condamné à 4 ans de prison ferme. En détention provisoire depuis plusieurs mois, il a été incarcéré à l'issue de l'audience.