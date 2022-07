En Mayenne, les agriculteurs en alerte après des tentatives d'escroqueries à l'économie d'énergie

La FDSEA met en garde contre des arnaques à l'économie d'énergie en Mayenne. Depuis plusieurs semaines, des agents commerciaux tenteraient, explique le syndicat agricole, de faire miroiter aux agriculteurs des investissements lucratifs avec, notamment, l'installation de condensateurs électriques. La FDSEA et la gendarmerie rappellent qu'il ne faut jamais donner suite à des sollicitations téléphoniques dans ce secteur d'activité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

►► Les conseils en cas de démarchage

- ne donnez jamais suite aux sollicitations téléphoniques dans ce secteur d'activité ;

- consignez tous éléments de l'entreprise vous démarchant (nom de l'interlocuteur, gérant, numéros de téléphones, adresse, etc.) ;

- ne signez aucun document dans la précipitation ;

- prenez le temps d'échanger avec un conseiller/technicien d'un organisme de confiance, proche de votre exploitation, et de vérifier notamment le gain économique vanté par le représentant commercial ;

- comparez les offres et les conditions générales de vente ;

- vérifiez que l'offre de votre choix ne vous engage pas à la signature d'un crédit ;

- assurez-vous du délai de rétractation en cas de renoncement.