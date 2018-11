En Mayenne, les excuses du gilet jaune qui avait menacé de mort les préfets

Saint-Berthevin, France

Lundi dernier, 19 novembre, en fin de journée, en marge d'un rassemblement des gilets jaunes à Saint-Berthevin, sur un rond-point de la rocade lavalloise, cet homme avait été interpellé et placé en garde à vue à l'hôtel de police de Laval.

Plus tôt dans la journée, il avait mis en ligne une vidéo sur Facebook dans laquelle il menaçait de mort le Préfet de la Mayenne et tous les autres représentants de l'Etat dans le pays et encourageait les manifestant à les "crucifier" : "c'est ça le message pour tous les organisateurs au niveau national, c'est d'aller choper les préfets, de trouver leurs adresses, leurs maisons secondaires, leurs numéros de téléphone. On va les harceler" revendiquait-il.

"Mes paroles ont dépassé mes pensées"

Dans un nouveau message sur Facebook, ce gilet jaune dit regretter son comportement : "je tiens à présenter mes excuses aux gilets jaunes suite aux incidents du lundi 19 novembre 2018 (...) Mes paroles ont dépassé mes pensées. Il n'est ni en mon nom propre, ni en tant que citoyen du mouvement gilets jaunes, une intention quelconque de faire du mal à quiconque représentant une personne physique ou morale, porteur ou non de l'autorité publique (...) Aujourd'hui j'assume les conséquences de mes actes. Longue vie à ce mouvement, merci à vous tous pour vos soutiens, mais ils ne sont pas justifiés aux yeux de mon égarement que je rappel personnel".

Le parquet s'est saisi de cette affaire. Il a été convoqué, hier mercredi 21 novembre, par un magistrat qui lui a notifié sa convocation au tribunal correctionnel. L'audience aura lieu en février prochain.