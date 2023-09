En Mayenne, les gendarmes contrôlent les trottinettes électriques autour des établissements scolaires

Elles sont de plus en plus nombreuses sur les routes et les trottoirs : les trottinettes électriques font l'objet de contrôles par les forces de l'ordre. Ce jeudi, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la Mayenne ont mené une opération aux abords des établissements scolaires de Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne et Évron.

Objectif : sensibiliser les utilisateurs en cette semaine de rentrée scolaire. 24 jeunes ont été contrôlés, quatre ont été verbalisés pour vitesse, transport de passager, circulation en sens interdit et conduite sous stupéfiants.

Rappel de la réglementation :