En Mayenne, les motards de la gendarmerie interceptent deux chauffards au même endroit et en même temps

Les motards de la gendarmerie de la Mayenne ont intercepté, ce vendredi 7 janvier, deux automobilistes sur la RN 12, entre Mayenne et Ernée, qui se suivaient de près et qui circulaient largement au-dessus de la vitesse autorisée.

Sur la route nationale 12, sur la commune de Châtillon-sur-Colmont, les motards de la gendarmerie ont intercepté vendredi 7 janvier deux voitures qui se suivaient de près, et qui roulaient à des vitesses respectives de 133 km/h et 131 km/h pour une vitesse limitée à 80 km/h sur cet axe très fréquenté dans le nord du département. Les automobilistes se sont vu retirer immédiatement leurs permis de conduire. Ils seront convoqués ultérieurement devant la justice et risquent une forte amende et la suspension de leur permis.