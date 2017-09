En Mayenne, les radars automatiques n'ont pas chômé en 2016

Près de 40.000 infractions aux limitations de vitesse ont été constatées l'an dernier dans le département. Une hausse de 67% par rapport à 2015 selon la Préfecture de la Mayenne.

Les automobilistes mayennais ou de passage chez nous roulent vite. Très vite. Trop vite. Le bilan des contrôles des radars automatiques, installés en Mayenne, n'est pas bon. La Préfecture vient de dévoiler les chiffres : 39.613 infractions en 2016. L'année précédente, il y en avait eu près de 24.000. L'augmentation est donc très nette, elle est même énorme : + 67%. Au niveau national, tiennent à souligner les autorités, à titre de comparaison, la hausse est de 26%. Dans notre département, les comportements dangereux au volant sont donc plus marqués qu'ailleurs.

En Mayenne, 19 radars automatiques sont en fonctionnement. Certains d'entre eux flashent dans les deux sens de circulation. Ce qui explique aussi les mauvais chiffres de 2016. L'appareil le plus actif a été celui de Vaiges sur l'A 81 avec 7259 dépassements de la vitesse enregistrés (+78%). Autre exemple frappant : à Ahuillé, sur la RD 771 (radar double sens), le nombre d'infractions a été multiplié par 25. Et les hausses sont également visibles sur la RN 162 à Entrammes, sur la RD 20 à St-Christophe du Luat, sur la RD 32 à Assé le Bérenger, sur la RN 12 à Javron les Chapelles, sur la RD 21 à Arquenay. Signalons que seuls 4 radars ont vu le nombre de clichés baisser en 2016 à Ernée, Pré-en-Pail, vers l'aéroport d'Entrammes et à Mayenne.