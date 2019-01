En Mayenne, plusieurs accidents de la circulation à cause de la neige

Loiron, France

Plusieurs accidents en Mayenne cet après-midi à cause des conditions météo. Les chutes de neige, dans de nombreux secteurs (d'Ernée au Pays de Pail, de Fougerolles-du-Plessis aux Coëvrons) ont rendu les routes glissantes malgré les opérations de salage.

Accidents en série

Au Horps, sur la RD 129, il y a eu une collision entre un camion et une voiture. Deux blessés légers ont été transportés à l'hôpital de Mayenne. A Loiron-Ruillé, sur la RD 115, une voiture a fait une sortie de route. Plus de peur que de mal : le conducteur et son passager ont été légèrement touchés.

Sur l'autoroute A81, à hauteur de La Brûlatte, dans le sens Rennes-Le Mans, une voiture s'est déportée sur le bas-côté. Un blessé léger.

Le département de la Mayenne est repassé en vigilance jaune. La situation devrait s'améliorer dans les heures qui viennent. La tempête Gabriel est en train de s'éloigner vers l'Est de l'Europe.