En Mayenne, quatre accidents de la route en l'espace de quelques heures, dix blessés au total

Les pompiers de la Mayenne sont intervenus sur quatre accidents de la route, ce samedi 7 août, ils font au total dix blessés légers. En début d'après-midi, sur l'A81, une conductrice fait d'abord plusieurs tonneaux près de l'aire de la Mayenne. Elle roulait en direction de Paris.

Quasiment au même moment, route de Montsûrs à Argentré, une voiture fait une sortie de route. Les deux occupants sont légèrement blessés et transportés à l’hôpital de Laval. En milieu d'après-midi, à Soulgé-sur-Ouette, ce sont trois véhicules qui se rentrent dedans, choc arrière, sur la D57. Six personnes sont à bord des voitures, trois d'entre elles sont touchées.

Une mère et ses six enfants impliqués dans un accident

Et puis, nouvel accident un peu après 22h30, sur la D154 à Ruillé-Froid-Fonds près de Château-Gontier-sur-Mayenne. Une voiture seule en cause d'après les pompiers, avec une mère et ses six enfants. Il y a quatre blessés légers, les trois autres occupants sont indemnes. Toute la famille a été transportée au CH du Haut-Anjou.