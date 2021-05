En Mayenne, six accidents de la route en un seul après-midi

Les pompiers ont été appelés pour six accidents de la route dans l'après-midi de ce 21 mai en Mayenne. Vers midi, un scooter et une voiture se percutent boulevard Pierre Elain à Laval. Le conducteur du scooter 48 ans, a été transporté en urgence relative à l'hôpital de Laval.

Un peu avant 16 heures, un conducteur légèrement blessé à Montigné-le-Brillant, près de Laval. Sa voiture s'est déportée et est venue percuter la remorque d'un camion de volailles. Quasiment au même moment, encore un scooter contre une voiture à Mayenne cette fois, boulevard de l'Europe. Le conducteur du scooter en urgence relative d'après les pompiers.

Voiture, camion, moto, scooter... tous concernés

Quelques minutes plus tard, à Chailland, sur la D31, à la sortie de la 2X2 voies, deux voitures se percutent. Trois blessés légers transportés au CH Laval. Une heure plus tard à 17 heures, à Saint-Baudelle, sur la D104, un conducteur de 70 ans fait une sortie de route, il s'en sort avec seulement légères blessures. Et puis vers 18h30, à Martigné-sur-Mayenne, un motard de 21 ans chute et se blesse lègèrement au genou. Une grosse série d'accidents donc, soyez très prudents.