En Mayenne, un adulte arnaque deux jeunes garçons avec des cartes Pokémon

"Le prévenu est visiblement plus à l'affût de cartes Pokémon que de ses convocations de justice" ironise le procureur, qui requiert contre cet escroc de bas étage la peine de 180 jours amendes de cinq euros chacun.

Il manque 130 euros

Le dimanche 29 août 2021, un quadragénaire donne rendez-vous à deux vendeurs de cartes Pokémon dans le centre ville de Laval. Cet individu a acheté sur Le Bon Coin un paquet de cartes pour une valeur de 380 euros. Mais la transaction se passe mal : il récupère les cartes auprès des deux jeunes garçons, se dirige vers sa voiture, prend quelques billets d'argent.

L'escroc donne la somme et reprend le volant de façon hâtive. Et pour cause : l'homme n'a en fait donné que 250 euros et pas les 380 euros réclamés par les vendeurs sur l'annonce internet. L'homme âgé de 40 ans est condamné à une peine de 90 jours amendes de six euros chacun par le tribunal

Ce dernier est connu de la justice. Son casier judiciaire comprend plusieurs condamnations pour usages et détention de stupéfiants.