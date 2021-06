En Mayenne, un automobiliste contrôlé à 196 km/h sur une route départementale

La gendarmerie de la Mayenne a intercepté, le week-end dernier, un automobiliste qui circulait, sur une route départementale, à près de 200 km/h. Plus d'une centaine d'infractions ont été relevées en deux jours sur le réseau routier du département.

Un énorme excès de vitesse sur une route départementale, le week-end dernier, en Mayenne, peut-être même un record ! Un automobiliste a été contrôlé à près de 200 km/h, 196 km/h pour être précis. Trois autres conducteurs ont également été flashés au-delà de 150 km/h. Permis de conduire retiré sur le champ, véhicule immobilisé et convocation devant le tribunal.

Samedi et dimanche derniers, plus d'une centaine d'infractions au code de la route ont été constatées, des conduites en état d'ivresse, des comportements dangereux au volant. La gendarmerie de la Mayenne, qui déplore une recrudescence des accidents, appelle à la prudence et à la vigilance.