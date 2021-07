En Mayenne, un automobiliste prend la fuite, sème la police avant de s'encastrer dans un mur

Tout démarre, et c'est le cas de le dire, à Saint-Berthevin. C'est le début de la soirée, mardi 27 juillet. La Bac, la brigade anti-criminalité, effectue une ronde, classique. Soudain, la patrouille croise une voiture qui roule à vive allure.Tentative d'interception pour un contrôle. L'automobiliste prend la fuite. Derrière, les agents le suivent.

Une fuite à vive allure entre la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine

Le chauffard ne se contente pas des rues de Saint-Berthevin pour essayer de les semer. Il prend la direction d'Ahuillé, plus au sud, puis remonte vers Loiron-Ruillé puis c'est Ruillé-le-Gravelais et Saint-Cyr-le-Gravelais. Il en fait des kilomètres, une bonne trentaine, la police à ses trousses. C'est au Pertre, en Ille-et-Vilaine, que le périple s'achève. Un dos d'âne que le conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, franchit comme un fou du volant. La voiture décolle et s'encastre dans le mur d'une boulangerie.

Le jeune conducteur avait obtenu son permis au printemps

Le jeune homme est interpellé, sonné. Il roule sans assurance. Mise en danger de la vie d'autrui, défaut d'assurance, dégradation de bien privé, joli palmarès en une heure pour un conducteur qui n'avait son permis que depuis le printemps. Evidemment, permis annulé sur le champ, pas de miracle, il devra le repasser. Cet automobiliste mayennais devra s'expliquer devant la justice le 15 octobre.