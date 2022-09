En Mayenne, un chasseur blessé par un éclat de balle, deux tireurs condamnés par la justice

Les deux chasseurs bien bâtis ont pu expliquer ce qu'il s'est passé ce 20 décembre 2020 au Genest-Saint-Isle, dans un bois. Un des leurs a en effet été blessé à la joue par un éclat de balle. La conséquence d'un tir sur un sanglier, on ne sait d'ailleurs pas vraiment de quelle arme provient l'éclat : le premier chasseur tirait à la carabine et l'autre au fusil.

Une cicatrice au visage

Reste qu'un homme a été blessé au moment d'abattre un sanglier. 28 jours d'ITT et une cicatrice au visage. Les deux chasseurs ne contestent pas les faits. "Je subis la vie depuis l'accident" explique l'un d'entre eux. Depuis décembre 2020 le duo n'a pas repris son loisir. D'après l'Office Français de la Biodiversité, ces hommes n'ont pas respecté certaines règles de bases comme les zones de tirs imposées lors d'une partie de chasse "à la traque".

Un sanglier à l'attaque

Les consignes avaient pourtant été données avant le début de cette journée. Les deux chasseurs mis en cause ont expliqué à la barre qu'un sanglier les a chargé et qu'une légère panique s'est installée. Au final, ils ont été condamnés dans la soirée à trois mois de prison avec sursis, un an de suspension de permis de chasse et 2.800 euros de dommages et intérêts.