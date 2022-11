En Mayenne, un chef d'entreprise poursuivi pour un excès de vitesse d'1 km/h

C'est une affaire qui a occupé le tribunal de Laval une trentaine de minutes ce lundi 15 novembre. Un chef d'entreprise est poursuivi pour un excès de vitesse ... d'un kilomètre heure... Le patron d'une société de peinture du Sud-Mayenne, a été jugé parce qu'un de ses salariés a roulé avec une voiture de l'entreprise le 5 janvier dernier, et a été flashé à Grez-en-Bouère à 81 km/h au lieu de 80 km/h.

Une loi de 2017 prévoit que le responsable légal d'une entreprise donne l'identité du conducteur d'un véhicule de société dans un délai de 45 jours. Le chef d'entreprise n'a pas dénoncé son salarié qui devait payer l'amende, et est donc poursuivi pour non-dénonciation. Disproportionné selon son avocat maître Olivier Bure.

Du bon sens ?

"C'est injuste pour lui parce qu'il n'a tout simplement pas les moyens d'assurer ce contrôle... pour un kilomètre/heure en plus. Ça semble un peu disproportionné. Pendant mes études, on nous parlait de la notion d'opportunité des poursuites, mais aujourd'hui elle n'est plus du tout utilisée à bon escient par les autorités poursuivantes. Je pense que pour 1 km/h on peut faire preuve de mansuétude. Ça pourrait désengorger les tribunaux non ? Qu'on laisse le bon sens reprendre sa place (...) Quand on voit que l'on peut avoir du mal à trouver du personnel qualifié, on peut comprendre qu'un chef d'entreprise n'ait pas envie de jouer le père Fouettard au risque de perdre son salarié" explique l'avocat.

Le ministère public a requis contre le patron une amende de 90 euros correspondant à l'amende majorée de l'excès de vitesse et 450 euros pour la non-dénonciation. Comble dans cette histoire : l'affaire a été mis en délibéré en janvier 2023, soit un an après l'excès de vitesse d'un kilomètre / heure.