Une famille de Montsûrs a eu une très mauvaise surprise ce mardi 22 décembre. Leur maison a été cambriolée et les voleurs ont pris avec eux des cadeaux de Noël.

En Mayenne, un couple se fait cambrioler et voler des cadeaux de Noël

C'est un Noël gâché pour cette famille de Montsûrs, entre Laval et Evron. Cindy et son conjoint, Nathan ont été cambriolés en pleine journée, ce mardi 22 décembre, a appris le journal Ouest-France. Des informations confirmées à France Bleu Mayenne. On leur a volé des cadeaux de Noël.

Cindy, cette jeune maman de 22 ans n'en revient toujours pas. En rentrant vers midi, son conjoint découvre des cadeaux, laissés sur la table, déballés. Il appelle Cindy pour savoir si c'est elle qui a touché quelque chose avant de partir au travail.

C'est le conjoint de Cindy qui a d'abord découvert des paquets cadeaux déballés. - Cindy Bedouet

"Je lui dis que non, que c'est peut-être notre fils Enzo qui a touché les paquets mais je trouve cela bizarre. Je lui demande de regarder s'il ne manque pas quelque chose. Et là, il me dit que la baie vitrée a été forcée", explique la jeune femme. Son conjoint remarque alors que des cadeaux ont disparu.

Ça me fait mal au cœur

"C'était des vêtements, des parfums et ça me fait mal au cœur parce que ce ne sont même pas des choses qui m'appartenaient, _c'était pour des personnes de ma famille et elles ne vont pas les avoir_. Je ne comprends pas ce genre d'acte", reconnaît Cindy.

Elle n'a pas les moyens de racheter des cadeaux pour l'instant. Des bijoux ont aussi été volés dans la salle de bain. Cindy a prévu de porter plainte la semaine prochaine.