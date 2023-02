En Mayenne, un fou furieux du volant prend de gros risques pour échapper à la police

Un automobiliste mayennais d'une quarantaine d'années condamné à 6 mois de prison ferme, pour refus d'obtempérer et conduite dangereuse, dans le centre-ville de Laval le 26 janvier dernier. Ce soir-là, après avoir grillé un feu rouge, il avait refusé d'être contrôlé par la police et avait pris la fuite, en roulant sur les trottoirs et en faisant des zigs-zags sur la route.

La patrouille l'avait pris en chasse avant de le perdre de vue. Les fonctionnaires avaient réussi à relever le numéro de la plaque d'immatriculation. C'est ainsi qu'ils ont pu le retrouver et le convoquer au commissariat. Lors de son audition, il a reconnu les faits. En plus du refus d'obtempérer, il conduisait en défaut de permis et sans assurance.