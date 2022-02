En Mayenne, un hommage à Dylan,16 ans, décédé dans un accident de scooter

Une centaine de personnes se sont réunies ce dimanche 13 février 2022 à Montsûrs pour rendre un dernier hommage à Dylan, 16 ans, tué sur la route en scooter mardi 8 février. En plus de ses proches, des dizaines de jeunes passionnés de moto sont venus faire du bruit pour exprimer leur colère.

Ce dimanche après-midi à Montsûrs, derrière la salle omnisport, ils sont plus de 60 à klaxonner et à faire rugir les moteurs de leurs motos, autour d'un portrait encadré de Dylan, 16 ans. Une façon pour ses jeunes de faire leurs adieux à ce jeune Mayennais, décédé le 8 février sur la route, percuté par une camionnette qui le doublait sur son scooter.

La sœur de Dylan tient un portrait de son frère, entourée de motards qui font du bruit, pour extérioriser leur colère et leur peine. © Radio France - Selma Riche

Aurélien, 20 ans, ne connaissait pas Dylan. Il est venu de Mayenne pour lui rendre hommage, car pour lui "c'est logique". "C'est l'hommage motard, c'est comme ça qu'on fait", ajoute un ami du jeune homme. Les courtes prises de paroles se sont succédées suivis d'une minute de silence et d'un lancé de ballons. Un moment important pour la famille du jeune homme. "Ça me touche énormément, pour mon neveu, raconte Stéphanie Moreau, la tante de Dylan. J'espère que de là haut, il nous voit, il nous entend. Je remercie tous ces petits jeunes qui sont là pour lui, pour lui rendre hommage."

De la fumée et du bruit pour dire adieu à Dylan, 16 ans. © Radio France - Selma Riche

Parmi les jeunes, des amis d'enfance de Dylan, comme Soraya et Chloé. "Ça nous fait un peu réaliser. Je sais que je ne me rendais pas trop compte de ce qu'il s'était passé. On est là pour montrer à sa famille qu'il y a des gens qui tiennent à lui." À plusieurs reprises, les proches de Dylan ont demandé à ce que justice soit rendue. Une enquête est actuellement en cours.