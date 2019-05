En Mayenne, un homme condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir menacé de mort son voisin

Parné-sur-Roc, France

C’est un conflit de voisinage qui dégénère. Tout commence en 2016. Un couple emménage dans le même bâtiment que cet homme. Très vite les relations se dégradent Le prévenu reproche à son voisin de salir les espaces communs et de faire trop de bruit. Le voisin, lui, l’accuse de mettre la musique trop fort. Le nouvel arrivant raconte également qu’il a été insulté et sa compagne menacée plusieurs fois.

Dimanche dernier, après avoir bu, l’accusé entre dans le garage où son voisin bricole. Le ton monte. Il l’insulte et le pousse violemment contre une remorque et le menace de revenir pour lui mettre « une balle dans la tête » avec un fusil.

Les gendarmes interviennent. La perquisition révèle qu’il possède bien un fusil de chasse et des munitions : « je ne comptais pas m’en servir » dit-il sans exprimer de regrets. La présidente s’étonne: « pourquoi aviez-vous un fusil ? », « parce qu’on m’a proposé d’en acheter un pas cher » répond-t-il. Elle ironise : « et si on vous propose d’acheter un bobsleigh pas cher, vous prenez aussi ? »

Cet habitant de Parné-sur-Roc, déjà condamné pour des menaces en 2017, est interdit de fréquenter les débits de boisson.