En Mayenne, un homme frappe sa femme et lui envoie plus de 900 SMS en 24h

Un homme de 36 ans condamné à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Laval mardi 5 juillet 2022. Il est accusé de violences conjugales sur son ex conjointe il y a un an, en juillet dernier, mais aussi de harcèlement morale par SMS et sur les réseaux sociaux en janvier dernier où le prévenu a insulté publiquement la mère de ses enfants. Des scènes de violences qui sont apparues à cause de l'infidélité de l'individu.

Le jour de leurs 5 ans de mariage, le couple vole en éclats. En pleine nuit, sa femme consulte son téléphone et constate qu'il y a tromperie. C'est alors qu'une bagarre éclate et le prévenu lui envoie un coup-de-poing dans le ventre. Sa conjointe se réfugie dans la salle de bain et tente de se suicider avec un rasoir. L'homme de 36 ans lui tend alors son fusil de chasse et hurle : "Utilise-le, au moins ça servira à tuer". Personne n'a appelé les gendarmes pour intervenir.

Dans les mois qui suivent, le couple divorce, mais l'homme ne compte pas en rester là. Six mois plus tard, il s'emporte au sujet des enfants. Sans nouvelles de son ex-compagne, il lui envoie pas moins de 900 SMS et tente de l'appeler plus d'une centaine de fois en moins de 24h. "Salope, tu peux déjà creuser ta tombe", écrit-il dans l'un d'entre eux.

Devant la barre, l'homme s'excuse et reconnaît partiellement les faits. "Vous n'êtes visiblement pas fait pour vivre avec elle", conclura le procureur de la République. Une interdiction de contact a aussi été prononcée par le tribunal de Laval sauf pour la garde alternée des enfants âgés de 2 et 4 ans.