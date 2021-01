En Mayenne, un homme pointe un fusil en direction des gendarmes : "nos vies ont failli basculer"

_"Nos vies ont failli basculer"_explique l'un des gendarmes qui est intervenu ce soir-là. Ce sous-officier raconte que c'est la première fois de sa carrière qu'un homme braque un fusil sur lui. Et il rappelle le contexte particulier de cette délicate opération, la date, comme un symbole, le 12 novembre, soit la veille d'un triste et dramatique anniversaire. 5 ans plus tôt, les attentats du Bataclan et des terrasses.

"Pose ton arme"

Alors, quand la brigade reçoit un appel d'un riverain signalant la présence d'un individu armé, en pleine nuit, dans les rues de la commune, on peut imaginer l'angoisse. Les gendarmes arrivent sur les lieux, prudemment. Il n'est plus là mais ils savent où il habite. Il était venu dans le quartier pour s'expliquer avec une de ses connaissances avec laquelle il est en conflit.

Il nie avoir visé sciemment les gendarmes

La patrouille débarque à son domicile. Soudainement, il sort avec une carabine, vise les gendarmes, lui dément l'avoir fait. Les militaires le mettent en joue, "pose ton arme" crient-ils, et utilisent un taser pour le neutraliser. Cet habitant de L'Huisserie, fragile psychologiquement, suit un lourd traitement médicamenteux, il boit aussi de l'alcool, "pour avoir une vie comme les autres" se justifie-t-il. Il comprend que les gendarmes aient eu peur mais estime, paradoxalement, que son comportement ne représentait pas une menace, surtout pas une menace de mort.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 février. Le Parquet a requis une peine de 6 mois de prison avec sursis.