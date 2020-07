En Mayenne, un incendie ravage le fournil d'une boulangerie dans le centre-bourg de Congrier

Un incendie a ravagé ce matin le fournil de la boulangerie "La petite fournée" à Congrier, dans le sud-ouest mayennais. Un établissement tenu par un jeune couple qui a repris l'affaire il y a moins d'un an.

L'espace de production est inutilisable et pour plusieurs semaines au moins. La partie commerce a été, en revanche, préservée.

Les deux boulangers, sous le choc, n'ont pas été blessés. Ils ont quand même être transportés à l'hôpital du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne pour des examens de contrôle.

La municipalité de Congrier promet de les soutenir dans cette épreuve et de trouver avec eux une solution afin qu'ils puissent reprendre leur travail le plus rapidement possible.