Craon, France

L'incident s'est produit hier, jeudi 25 février, en début de soirée, vers 18h45. Un habitant de Craon aperçoit deux individus, visiblement en état d'ébriété, qui tentent de pénétrer dans un immeuble en dégradant la porte d'accès et la cage d'escalier. La gendarmerie est prévenue. Une patrouille est envoyée sur place.

Insultes, menaces de mort et coup de tête

Quand les deux gendarmes arrivent, les deux individus se trouvent sur le parking de l'hôpital, en face de l'immeuble visité. Les deux militaires s'approchent d'eux. Il s'agit de deux mineurs, l'un est âgé de 17 ans, l'autre de 14 ans. Ils sont ivres. L'opération de contrôle tourne mal. Le plus âgé des adolescents s'oppose à son interpellation. Il insulte et profère des menaces de mort. Il se débat et donne alors un violent coup de tête à l'un des gendarmes. Il est finalement maîtrisé, son ami de beuverie également. Les deux mineurs ont été placés en garde à vue.