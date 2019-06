En Mayenne, un jeune homme agresse sa compagne à coups de pied et coups de poing : il est condamné à un an avec sursis

Meslay-du-Maine, France

Le premier prévenu est un homme de 68 ans. Il habite un foyer au Horps dans le nord du département. A l'automne 2017, à Mayenne, lors d'une soirée arrosée, il se dispute avec sa compagne. Il la pousse violemment. La victime chute sur la tête. Elle est grièvement blessée, une profonde plaie sur le crâne. L'agresseur, déjà suivi sur le plan psychiatrique pour une altération du discernement, est reconnu coupable et est condamné à 4 mois de prison avec sursis et obligation de soins. Il devra aussi réparer financièrement le préjudice physique et moral subi par sa compagne, ce qu'il a du mal à comprendre : "il faut payer les conséquences de votre acte" tranche le Président du tribunal.

Le second prévenu est un jeune homme de 27 ans. En fin d'année dernière et début 2019, à Meslay-du-Maine, il a frappé à plusieurs reprises sa compagne à coups de pied et à coups de poing. Il lui a même serré le cou. Impulsif, souffrant d'addiction à l'alcool, il est condamné à un an de prison avec sursis et obligation de soins.