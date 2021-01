En Mayenne, un mari violent parce qu'il n'aimait pas les coupes de cheveux de sa femme

Il y a chez cet homme une forte dose de nervosité qu'il essaie de refouler par tous les moyens. Mais il a bien du mal à la cacher à la barre. Si il est là, dit-il, c'est de la faute de sa femme qui lui aurait mené la vie dure ces dernières années. "Elle me pousse à bout" raconte-t-il tentant ainsi d'excuser son comportement.

Il appelle le salon pour dire à la coiffeuse comment couper les cheveux de sa femme

Des humiliations, des violences, qui vont se multiplier, qui vont se répéter, une situation explosive, un retraité qui ne supporte pas l'oisiveté, qui boit, et à deux reprises il la saisit au cou, serre plus ou moins fort. Tout ça, on croit rêver, parce qu'il n'apprécie pas, entre autres, ses coupes de cheveux. Il va jusqu'à appeler le salon pour demander à la coiffeuse de ne pas trop couper court.

Des regrets qui sonnent faux

25 ans de mariage résumés par l'avocate de sa femme : "tu m'as épousé, tu es ma chose". Cette femme qui, elle aussi à bout, quitte le domicile et demande le divorce : "il y a longtemps que je voulais partir mais j'avais peur". Le retraité de Louverné regrette, "je ne suis pas un gangster", mais des regrets qui sonnent faux pour le tribunal. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis.