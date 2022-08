En Mayenne, un médecin menacé de mort à deux reprises pendant une garde

Après l'agression d'un médecin à Mulhouse, Luc Duquesnel, généraliste à Mayenne et président du syndicat CSMF, explique avoir été menacé de mort à deux reprises ce week-end pendant une garde. Un phénomène de plus en plus fréquent.

Ce samedi 27 août, Luc Duquesnel, généraliste à Mayenne et président de la Confédération des syndicats médicaux français, assure une garde téléphonique, il conseille, rassure et oriente en fonction des cas. La journée a été particulièrement intense explique à France Info le médecin, "j'ai régulé entre 8h et 20h plusieurs centaines d'appels".

Au cours de deux échanges, Luc Duquesnel est menacé de mort, "des gens alcoolisés" selon lui. Tout a été enregistré mais il a décidé de ne pas aller porter plainte faute de temps. Un de ses confrères à Mulhouse, lui, a été physiquement agressé lors d'une consultation à domicile. Un homme lui a tiré dessus avec un fusil à pompe. L'agresseur présumé est jugé ce lundi en comparution immédiate. En 2021, selon le président du CSMF, un millier de médecins ont déclaré avoir été victime d'une agression.

à lire aussi Un médecin agressé pendant une consultation à domicile à Mulhouse, le service suspendu jusqu'à lundi

"C'est un phénomène que l'on rencontre de plus en plus fréquemment. Certains sont également contraints de s'équiper dans leur cabinet avec des bombes lacrymogènes pour se défendre en cas d'attaque. Ce n'est pas rassurant" se désole sur France Info Luc Duquesnel qui réclame des peines sévères "pour jouer un rôle dissuasif" et tenter ainsi de ralentir un triste phénomène.