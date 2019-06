En Mayenne, un policier mordu au bras lors de l'interpellation d'un adolescent, un cambrioleur en série

Menottes et arme accrochées à la ceinture d'un policier

Laval, France

Cet après-midi-là, tout commence dans une boulangerie. Deux individus tentent de récupérer l'argent qui se trouve dans le tiroir-caisse. Le boulanger réussit à les faire déguerpir avant qu'ils ne commettent leur larcin. Le commerçant prévient la police.

Des voleurs âgés de 14 ou 15 ans selon la police

Des patrouilles sont mises en places pour les localiser. Les policiers tombent sur eux. Les deux filous se débarrassent aussitôt de deux sacs à dos contenant des ordinateurs, des tablettes, des carnets de chèques, des appareils photos, le butin de 4 cambriolages commis plus tôt dans la journée.

Un policier mordu au bras

Ils prennent la fuite. Les policiers en rattrape un assez vite et l'autre sera serré à la gare. Dans son slip, il cache des bijoux. Pendant l'interpellation, un fonctionnaire est mordu au bras. Ce sont des adolescents, 14, 15 ans, originaires sans doute de Bretagne. La police leur demande de quitter la Mayenne par le premier train. Ils préféreront rester. Et le soir même, ils sont aperçus dans une rue où ils tentent encore leur chance en sonnant à toutes les portes. Ils réussissent quand même deux nouveaux cambriolages. Un des deux larrons est interpellé et il sera convoqué par la justice cet automne. L'autre s'est fait la malle.