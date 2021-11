En Mayenne, un producteur de viande de kebab fait appel après sa condamnation pour manque d'hygiène

Saglam, le numéro un français de la production de broches de viande de kebab, a été condamné ce lundi 29 novembre à deux amendes de 1.500 euros par le tribunal de police de Laval. L'entreprise était poursuivie pour deux infractions : emploi d'ustensiles, machines, récipients ou instruments malpropres, et le caractère inadapté de locaux ou d'emplacements de travail. Ces faits remontent à l'année dernière.

L'entreprise, basée à Pré-en-Pail, a décidé de faire appel de ce jugement. L'avocate de la société mayennaise n'a pas pu assister à l'audience et donc n'a pas pu défendre la cause de son client en raison d'une erreur commise par le tribunal. Une demande de renvoi avait été formulée ce qui aurait dû pousser les juges à ne pas traiter le dossier.

►► L'avocate de la société Saglam a fait parvenir à France Bleu Mayenne ce communiqué sous forme de droit de réponse à notre article concernant la condamnation de l'entreprise. Le voici in extenso :

"Dans le cadre de son audience qui s'est tenue le lundi 29 novembre 2021 à 14h, le tribunal de police (et non le tribunal correctionnel) de Laval à condamné la société Saglam France à deux peines d'amende pour des infractions à l'hygiène de ses matériels et aux conditions de stockage de ses denrées. La société Saglam France avait mandaté son avocate dans ce dossier après avoir reçu le 10 novembre 2021 une citation à comparaître pour cette audience du 29 novembre 2021. Cette dernière qui, à la date de l'audience, n'avait toujours pas été mise en possession des pièces du dossier pénal avait donc sollicité le renvoi de ce dossier afin qu'il puisse être débattu contradictoirement. Le dossier n'aurait donc pas dû être retenu car une demande de renvoi avait été formulée ! De plus et surtout, les services vétérinaires qui étaient intervenus dans les locaux de la société Saglam France avaient donné mainlevée de leur mise en demeure dressée après leur visite, revenant ainsi sur leurs conclusions et ce, après que la société ait transmis tous les éléments prouvant qu'aucune infraction à l'hygiène puisse être relevée ! La société Saglam France n'ayant même pas eu l'opportunité de se défendre et de justifier des conclusions des services vétérinaires à donc fait appel de ce jugement".

Par ailleurs, l'avocate de Saglam fait savoir que la cour d'appel de Rennes a annulé, en début d'année, le jugement de la condamnation, en 2019, pour blanchiment de fraude fiscale.