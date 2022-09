En Mayenne une aide à domicile accusée d'avoir détourné des milliers d’euros à ses personnes âgées

Le tribunal correctionnel de Laval a jugé ce jeudi 22 septembre 2022 une aide à domicile qui pendant dix ans environ aurait vidé les comptes d’une femme âgée et d’un couple dont elle avait la charge.

À l'audience, elle a réponse à tout. Elle parle avec un certain aplomb. Elle joue aussi les candides à chaque fois que la présidente lui parle gros sous. Et pourtant certains faits sont implacables. À Laval en 2010, la banque d'une vieille dame contacte son neveu. Ce dernier a procuration sur ses comptes (il est d'ailleurs présent à l'audience). La banque s’interroge sur un retrait suspect de 20.000 euros. La justice est saisie, et sa tante explique qu’elle a effectivement fait un virement sur le compte de son aide à domicile. Mais en conscience. L’affaire est donc classée sans suite.

Des comptes vidés

En 2016 l’état de santé de la dame de plus de 90 ans se dégrade. Placement sous tutelle. Le tuteur met alors lui aussi son nez dans ses comptes. Ils sont vides. Mais pas celui de l’aide à domicile qui a bénéficié de plusieurs virements sur les dernières années. 186.000 euros entre 2009 et 2016.

Elle isole socialement la dame…

Le tribunal reproche à l’aide à domicile d’avoir isolé progressivement "sa protégée" : changement de numéro de téléphone pour ne pas qu’elle joigne sa famille. Ce qu’elle réfute : "madame recevait juste trop de pubs sur son mobile". Les voisins de cette dame aujourd’hui décédée expliquent aussi aux enquêteurs qu’elle est de plus en plus distante avec eux et que l’aide à domicile est sans cesse derrière elle à écouter les discussions.

"Sans commentaires"

Dans le même temps la justice s’intéresse à la situation financière d’un couple de personnes âgées à Laval. Des mouvements bancaires suspects. Des factures de plus de 60.000 euros pour des travaux. Sauf que chez le couple, pas de travaux. Il y a aussi l’achat d’une moto. Le couple ne conduit pas de moto. L’arnaqueuse leur aurait pris plus de 300.000 euros au fil des années.

"Vous trouvez ça moral ? Y a rien qui vous dérange ?" lance l’avocat de la partie civile. "Sans commentaire" répond l’arnaqueuse, avec un aplomb qui provoque l’indignation d’une partie de l’assistance.