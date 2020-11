En Mayenne, une application mobile pour lutter contre les intrusions chez les agriculteurs

Des vols, des tags ou encore des intrusions dans les exploitations agricoles. Autant de méfaits dont sont victimes des agriculteurs en Mayenne. 116 infractions ont été commises en 2019, dans des exploitations agricoles. 122 pour le moment en 2020. La Préfecture de la Mayenne, avec les forces de l'ordre, la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles ont d'ailleurs créé l'an dernier un Observatoire départemental de l'Agribashing. Ce jeudi, ils ont conjointement présenté un nouveau dispositif d'alerte.

Toujours appeler le 17 !

Il s'agit en fait d'une application mobile appelée VIGie 53 Agri, pour empêcher des individus de prendre pour cible les exploitations agricoles. L'application est gratuite et l'agriculteur peut à tout moment envoyer un message à la gendarmerie en cas de soupçon, par exemple. "L'information qu'il envoie n'est aucunement visible par son voisin ou les autres utilisateurs. L'information n'est visible que par la gendarmerie, qui fait ensuite son travail de vérification. Si elle estime qu'il faut avertir les agriculteurs d'un secteur bien précis, elle peut envoyer un message via l'application" explique Jean-Yves Guérot de la Chambre d'agriculture et éleveur de volailles à Changé.

C'est donc un système de vigilance partagée, mais il ne doit pas remplacer le coup de téléphone en cas d'infraction explique le colonel Aubert. "Le premier réflexe en effet, en cas de fait extrêmement grave c'est de composer le 17, de prévenir la brigade de gendarmerie locale" déclare le Colonel Denis Aubert.

Utile avant les fêtes de fin d'année

VIGie 53 Agri tombe à pic pour les agriculteurs, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Une période malheureusement propice à certains méfaits. "Nous avons eu les dernières années des vols par exemple de volailles, ou de produits élaborés. C'est une période où nous sommes très vigilants, tout comme ceux qui produisent et vendent leurs produits d'exception pour Noël" développe Noria Souab, la directrice de cabinet du Préfet de la Mayenne. Cette application a déjà fait ses preuves en Loire-Atlantique et surtout dans le Maine-et-Loire.