En Mayenne, une collision entre un car, transportant des enfants, et un tracteur

L'accident s'est produit ce jeudi matin entre Craon et Château-Gontier-sur-Mayenne. Il n'y a heureusement aucun blessé à déplorer.

Collision entre un tracteur et un car vers Pommerieux dans le Sud-Mayenne

Pommerieux, France

Ce jeudi, vers 10 heures, sur la route départementale 22, à hauteur de la commune de Pommerieux, dans le Sud du département, pour des raisons encore indéterminées, un tracteur et un car, transportant des enfants, sont entrés en collision. Plus de peur que de mal. Juste de la tôle froissée. Si certains jeunes étaient en état de choc, aucun d'entre eux n'a été blessé. Le conducteur de l'engin agricole est lui aussi sain et sauf. Un important dispositif de secours a été déployé. Les enfants sont repartis à bord d'un car de substitution.