En Mayenne, une entreprise propose des engins de chantier à prix cassés, c'est une arnaque

Dans un communiqué diffusé sur Facebook, le Pays de Château-Gontier alerte sur une arnaque qui aurait déjà touché plusieurs personnes. Une société vend à des prix défiant toute concurrence des engins de chantier et des machines agricoles, via un site internet frauduleux. Selon la collectivité, une fois le paiement encaissé, le produit n'est jamais livré et l'entreprise ne répond ni aux mails de relance ni aux appels téléphoniques.

Sur le site de cette entreprise, il y a un numéro de téléphone, nous l'avons composé à plusieurs reprises et ça sonne occupé en permanence. Il y a aussi une adresse dans une zone industrielle de Château-Gontier-sur-Mayenne. Elle existe bien mais à cet endroit on trouve un fabricant et vendeur de matériels de laboratoire.

Contactée, la gendarmerie de la Mayenne n'avait pas, pour l'instant, enregistré des plaintes en bonne et due forme.