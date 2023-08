En Mayenne, une motarde légèrement blessée dans un accident avec une voiture

La collision s'est produite vers 15h30, une voiture a percuté une moto au lieu-dit Le Poteau sur la route départementale 57 à Blandouet-Saint-Jean. La motarde a été légèrement blessée lors du choc. La dame de 36 ans a été transportée vers l'hôpital de Laval. Son état de santé n'inspirait pas d'inquiétudes.

Et un peu plus tard, dans le Nord-Mayenne à Rennes-en-Grenouilles, une jeune automobiliste a fait une sortie de route au lieu-dit Le Pont du Hazay. La conductrice de 20 ans a été légèrement blessée et transportée au centre hospitalier de Mayenne. La circulation a été bloquée sur la route départementale 216 le temps de l'intervention des secours.