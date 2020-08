En Mayenne, une recrudescence des accidents de motos

"Levez le pied et faites attention à la chaleur !" C'est en substance le message de la gendarmerie de la Mayenne en ces jours de canicule. Et notamment si vous conduisez une moto. Depuis le mois de mai, elle dénombre 17 accidents corporels impliquant des motards et cinq depuis le 29 juillet.

S'habiller même s'il fait chaud !

Avec la chaleur, la fatigue au guidon arrive plus vite et les pilotes s'affranchissent bien souvent de quelques règles élémentaires. Comme le port de gants qui est obligatoire à moto depuis 2016. "Malgré la chaleur il faut un équipement adéquat : un blouson, des gants, un casque homologué, un pantalon et une paire de chaussures, car lorsque l'on tombe on a de graves séquelles" explique le capitaine Polion, de l'escadron départemental de la sécurité routière.

Ralentir

Le gendarme rappelle aussi que la concentration doit être maximale à moto. Conduire sous une forte chaleur peut fatiguer beaucoup plus vite. Il est donc crucial de faire des pauses et de s'hydrater. "On est moins vigilant aux intersections ou aux virages qui se profilent. Il faut être concentré à 100%" déclare le capitaine Polion. "Quand le soleil tombe attention aussi. On est pas tous équipé d'une visière fumée donc à ce moment-là que l'on ne voit pas une voiture qui freine ou qui déboîte" termine-t-il.

Les accidents de motos cet été en Mayenne sont souvent dus à une vitesse trop élevée du conducteur ou alors à un refus de priorité, comme à Voutré le 19 juin dernier où un motard est décédé.