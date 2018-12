En Mayenne, une trentaine d'individus surveillés pour radicalisation

Laval, France

Il est évidemment très compliqué de déterminer précisément le nombre de personnes inscrites dans le fichier "S" (Sûreté de l'État) en France et en Mayenne. Ces données sont bien souvent confidentielles et aux mains de la Direction Générale de la Sécurité Intérieur, entre autre. D'après nos informations, une trentaine d'individus dans le département sont répertoriés dans le FSPRT (le Fichier des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste).

Et ces personnes sont régulièrement convoquées par les autorités. "Elles sont suivies par les services de renseignements, par les services de police et de gendarmerie. Certaines savent qu'elles sont suivies parce qu'elles font l'objet d'entretiens réguliers avec les services du renseignement. Malheureusement le territoire de la Mayenne n'est pas épargné. _Il s'agit simplement d'assurer un suivi de la situation, vérifier que la personne habite toujours à la même adresse, vérifier un certain nombre de critères_. Ce sont des entretiens administratifs mais je ne peux pas vous en dire plus" explique Anthony Boukoucha le directeur de cabinet du Préfet de la Mayenne.

En France d'après le recensement du mois de février 2018 effectué par Matignon, près de 20.000 personnes sont inscrites au Fichier des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste. Et parmi elles : 1.000 mineurs.