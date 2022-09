En Meurthe et Moselle, cinq personnes ont été interpellées dans le cadre d'une opération anti-pédocriminalité

A l'initiative du parquet de Nancy, une opération antipédocriminalité a été menée ce jeudi matin. Cinq personnes ont été interpellées. L'un d'eux a été mis hors de cause et relâché. Les quatre autres sont poursuivis pour avoir téléchargé et consommé des milliers de fichiers pédopornographiques.

"C'est grâce à l'évolution des technologies que cette enquête a été possible" explique François Pérain, le procureur de la République de Nancy et de préciser que ces opérations de surveillance des milieux pédo-criminels se renouvelleront régulièrement pour lutter contre ce phénomène, établissant même un parallèle avec les contrôles routiers.

Stéphanie Serrat, officier-adjoint de police judiciaire, François Pérain, procureur de la République de Nancy, Lieutenant-colonel Denis Hebinger © Radio France - Mohand Chibani

Pour cette affaire, les investigations ont été confiée à la cellule de lutte contre la cybercriminalité de la section de recherche de la gendarmerie de Metz composée de huit cyber-gendarmes. Leur zone de recherche s'est concentrée sur le département de la Meurthe et Moselle. il ne leur a pas fallu longtemps pour identifier les quatre mis en cause. Deux d'entre eux âgés de 53 et 64 ans habitent en zone rurale et étaient inconnus de la justice jusque là et les deux autres vivent à Nancy, tous d'eux ont déjà été condamnés pour des faits similaires.

Ils consommaient des images pédopornographiques au kilomètre

Présentés jeudi, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, les deux premiers prévenus ont écopé respectivement de 12 et 14 mois de prison avec sursis assortis d'une obligation de soins et d'une inscription aux fichiers des délinquants sexuels. Les autres devaient être présentés ce vendredi en comparution immédiate mais le procès a du renvoyé faute d'expertise psychiatrique. Le parquet a requis à leur encontre un placement en détention car ils étaient en récidive légale.

Lors des perquisitions, les gendarmes ont retrouvés sur leurs ordinateurs, des centaines de milliers de fichiers pédopornographiques, soigneusement classés par âge et par sexe. "ils consommaient des images pédopornographiques au kilomètre" selon l'expression du procureur et "en toute impunité pensant qu'ils ne serait vus de personnes". Or, c'est illégal souligne François Pérain rappelant que le délit est passible de cinq ans de prison..