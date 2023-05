En Moselle, 34 nouveaux postes de policiers nationaux vont être créés à la rentrée

Les effectifs des policiers mosellans vont à nouveau s'étoffer d'ici quelques mois. Le ministère de l'Intérieur a annoncé, mercredi 10 mai, que 34 nouveaux postes de policiers nationaux seront ouverts en Moselle, à partir du mois de septembre. Ils font partie des 8.500 postes de policiers et gendarmes créés en France pour le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Lors du premier mandat, "10.000 postes ont déjà été créés", assure le ministère dans un communiqué.

Dix policiers supplémentaires à Metz et Thionville

En Moselle, les 34 nouveaux postes de policiers nationaux seront répartis comme suit :

10 dans la circonscription de Metz

10 dans la circonscription de Thionville

1 dans la circonscription de Sarrebourg

6 dans la circonscription de Forbach

4 dans la circonscription de Freyming-Merlebach

3 dans la circonscription de Hagondange

"Cette augmentation significative de nombre de policiers et gendarmes, voulue par le président de la République et complétée par une évolution inédite des moyens matériels et par le développement des nouvelles technologies, permettra de renforcer davantage la sécurité des Français", explique le ministère de l'Intérieur. "Ces effectifs permettront notamment de renforcer la présence des policiers dans l’espace public et lutter fermement contre la délinquance."