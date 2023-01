En Moselle, les vols d'accessoires sur des voitures en forte hausse sur un an

Les effets du confinement sur l'insécurité et la délinquance commencent à se dissiper en France. C'est ce que dévoile une étude , publiée mardi 31 janvier, et menée par le ministère de l'Intérieur et des Outre-Mer. Parmi les crimes et délits mesurés, les vols d'accessoires sur les véhicules sont ceux qui augmentent le plus, avec une hausse de 30% par rapport à l'année 2021. Et la tendance se vérifie en Moselle. En 2022, les vols d'accessoires sur des voitures ont augmenté de plus de 55% par rapport à l'année précédente dans notre département, selon cette étude.

ⓘ Publicité

À lire aussi Délinquance : la quasi-totalité des crimes et délits en hausse en 2022

Retour au niveau d'avant-crise

Comme la Moselle, 27 autres départements enregistrent des hausses de cet ordre pour des vols d'accessoires sur des véhicules. Ces augmentations compensent les baisses observées en 2021, dues notamment aux derniers confinements de la pandémie de Covid-19. Le Nord est le département qui contribue le plus à l'augmentation nationale, avec une hausse de 49% des vols d'accessoires sur les voitures.

Dans cette étude Insécurité et délinquance en 2022, tous les types de crimes et de délits sont mesurés : les homicides, les coups et blessures volontaires, les violences sexuelles, les escroqueries, mais aussi les vols sans violence contre des personnes, les cambriolages, les vols de véhicules, les vols dans les véhicules et donc les vols d’accessoires sur véhicules. Il en ressort que tous les actes de violence qui avaient diminué pendant la crise sanitaire "s'accroissent nettement" en 2022. Ils restent cependant tous en-dessous de leur niveau d'avant-crise, à l'exception des vols d'accessoires sur véhicules.