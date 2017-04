En Nord Isère, un incendie accompagné d'une fumée impressionnante à l'usine Dickson de Saint-Clair-de-la-Tour

Si l'incendie paraissait important, au vue de l'épaisse fumée qui se dégageait de l'usine Dickson de Saint-Clair-de-la-Tour, le bilan n'est pas trop lourd : une dizaine de personnes incommodées et une zone de stockage et de manutention détruite. Le travail devrait reprendre mardi sur le site.

Le feu est parti vers 15 heures ce vendredi dans cette entreprise qui fabrique des bâches et des textiles enduits pour les chapiteaux et les rideaux de camion. Il a été maîtrisé en début de soirée mais les pompiers ont choisi de rester sur place toute la nuit pour éviter qu'il ne reprenne.

Quelques salariés ont été légèrement intoxiqués par les fumées, un a été hospitalisé mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Les enfants des écoles toutes proches ont été confinés dans leurs classes. La départementale 1516 a été coupée pendant plusieurs heures à cause du rideau de fumée et pour permettre aux pompiers de déployer leurs lances et leurs camions.

Au final, selon le directeur du site, les dégats seront assez limités : 20 % du site est détruit, mais ce n'est qu'une zone de manutention et de stockage de cartons et de tissus. Il n'y aura pas de chômage technique, le travail devrait pouvoir reprendre mardi après le week-end de Pâques sur le reste du site.

La fumée qui s'est élevée très haut dans le ciel a provoqué de nombreux appels de riverains aux pompiers, à la mairie de Saint-Clair-de-la-Tour et ... à France Bleu Isère.