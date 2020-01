En Occitanie, le succès des échanges de maisons

L'échange de maisons est de plus en plus choisi par les touristes, pour des vacances plus économiques. Et parmi les destinations les plus prisées, l'Occitanie. Témoignage d'une experte, une Toulousaine qui a échangé sa maison 47 fois en huit ans.

Laisser les clefs de votre maison à un inconnu ? Pendant que vous vous installez chez lui, parfois à l'autre bout du monde ? L'idée n'a pas de suite enchanté Christian, proviseur à la retraite de 62 ans. Son épouse, Florence, a elle de suite adhéré au principe.

Quelques photos de leur appartement du quartier de la Croix de Pierre, à Toulouse et leur annonce était en ligne. Huit ans plus tard, ils rentrent tout juste de Thaïlande pour leur 47 ème échange de maisons. Ils constatent que la région attire beaucoup.

+30% de nuitées pendant la période des fêtes en Occitanie

En Occitanie, la communauté comptabilise plus de 21 000 maisons disponibles à l'échange. C'est la troisième région la plus recherchée par les touristes, après l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En huit ans, Christian a pu constater qu'ils ne viennent pas seulement pour le patrimoine : "on a eu des gens qui venaient pour des restaurants, d'autres pour la randonnée dans les Pyrénées ou le vélo... Ils ont entendu parler du confit. Le cassoulet, c'est extraordinaire : on pourrait en exporter des tonnes aux Etats-Unis, ils adorent ça !"

Une "communauté de confiance"

Charles-Edouard Girard, président de Home Exchange, l'un des principaux sites d'échange de maisons, l'assure : "c'est une pratique extrêmement sûre". Plusieurs documents sont demandés afin de "créer une communauté de confiance".

Aux sceptiques, Florence donne un conseil : "je m'arrange pour qu'on se rencontre : on s'est parlés, on a échangé des choses et la confiance s'installe". Avec son mari Christian, ils n'ont connu aucune mauvaise surprise en huit ans.

"On échange un mode de vie, on échange pas que sa maison", témoigne l'institutrice en retraite. Des liens forts les unissent avec les familles qui ont logés chez eux. Florence et Christian ont ainsi reçu des vœux de bonne année depuis la Galicie, les Etats-Unis et la Thaïlande bien sûr.