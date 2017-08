En Oisans, fin de saison pour le refuge du Promontoire, balayé par des chutes de pierres mercredi soir

De gros blocs de pierre ont balayé le refuge du Promontoire à la tombée de la nuit mercredi soir. La terrasse, un local de stockage et le mur de la cuisine ont été touchés, heureusement sans faire de blessé. Cet éboulement provoque la fermeture anticipée du refuge.

Le Refuge du Promontoire a été secoué et endommagé par des chutes de rochers ce mercredi soir. A la tombée de la nuit, les deux jeunes gardiens de ce refuge emblématique de l'Oisans situé à 3983 mètres d'altitude, ont été effrayés par la chute simultanée de gros blocs sur la terrasse, une petite cabane de stockage de matériel et contre le mur de la cuisine et le système d'alimentation en gaz.

Heuseusement, à cause de la mauvaise météo, il n''y avait personne au refuge, ni sur la terrasse habituellement envahie de randonneurs et d'alpinistes.

Le jeune gardien a pris rapidement ces photos avant de quitter le refuge du Promontoire - Refuge du Promontoire

Le maire de Saint-Christophe-en-Oisans a pris un arrêté de fermeture pour le refuge par sécurité, en attendant d'en savoir plus sur les causes de cet éboulement rocheux. Il faudra attendre une éclaircie météo pour pouvoir faire une reconnaissance par hélicoptère et permettre à des géologues d'inspecter la zone.

Autant dire que cet éboulement provoque la fin de saison prématurée du refuge qui devait fermé mi-septembre.

Fredi Meignan, le gardien du refuge qui était redescendu dans la vallée au moment de l'éboulement déconseille absolument de se rendre dans la zone à cause des risques de nouvelles chutes de pierres .