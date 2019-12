En panne de téléphone, le nonagénaire mort dans un incendie a dû prendre sa voiture pour appeler à l'aide

L'homme de 95 ans a dû prendre sa voiture pour se rendre chez ses plus proches voisins et demander de l'aide.

Séméacq-Blachon, France

"Il n'y a même pas de mot assez fort pour exprimer notre douleur." Catherine Mompellier, la belle-fille du couple de nonagénaires décédés lundi 9 novembre dans un incendie dans leur maison de Séméacq-Blachon (Pyrénées-Atlantiques) affirme que le téléphone fixe du couple était en panne depuis le mois de septembre. "J'ai appelé Orange plusieurs fois. Je tombais toujours sur un automate. On m'a affirmé que la ligne serait réparée le 7 octobre. Elle l'a été quelques jours avant, mais dès le 9 octobre elle ne fonctionnait plus".

Cela fait trop de mal de voir partir ses beaux-parents, en pleine santé, dans ces conditions.

"Cela fait trop mal de voir partir ses beaux-parents, en pleine santé, dans ces conditions". Le jour de l'incendie son beau-père, brûlé à 50%, n'a pas pu alerter les secours et a dû prendre sa voiture pour se rendre chez ses plus proches voisins et leur demander de l'aide. "On n'arrive même pas à imaginer la douleur qu'il a dû ressentir", se désole Catherine Mompellier.

Les équipes d'Orange enquêtent

Elle a écrit à Orange, à Paris, pour demander des réparations. "Je ne sais pas s'ils répondront mais s'ils ne le font pas je leur réécrirai", affirme-t-elle.

Contacté par France Bleu Béarn, l'opérateur affirme ne pas avoir de traces de ses sollicitations au service client, mis à part une demande collective pour le secteur, dont faisait partie le couple, suite à une panne d'une semaine en novembre, "réglée le 19", expliquent-ils. Ils affirment cependant que leurs équipes sont en train d'enquêter sur cette "très grave" affaire.