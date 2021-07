PHOTOS - En « patrouille canoé » avec la police sur la Sorgue en Vaucluse

Parmi les hauts lieux touristiques de Vaucluse, également un des rares lieux de fraîcheur dans le département il y a la Sorgue. Depuis la Fontaine de Vaucluse jusqu'à la commune de l'Isle sur la Sorgue le biotope est fragile et la patrouille veille.

L’été les trois loueurs installés sur ce cours d’eau font circuler quotidiennement près de 2000 personnes sur la rivière. Mais la Sorgue est fragile et il faut la respecter. Respecter la faune et la flore, sans oublier les "autochtones" les riverains, ceux qui habitent le long des berges et qui tiennent à leur tranquillité.

Les patrouilles kayak de la police municipale de l'Isle sur la Sorgue

La Sorgue est fragile, il faut la respecter. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Les policiers municipaux sont à la manœuvre, mais l’itinéraire traverse plusieurs communes et la présence des gendarmes rend l’opération tout ce qu’il y a de plus légal quel que soit le secteur d’intervention. Un garde de la fédération de pêche embarque aussi à bord du canoé floqué « police ».

La patrouille kayak touche terre. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

L’essentiel du travail c’est la prévention

Ces patrouilleurs insistent sur le respect des berges, expliquent pourquoi il ne faut pas créer des barrages avec des cailloux, chassent les baigneurs des propriétés privées, villas ou barrages hydro électriques. Ils peuvent aussi porter secours et conseiller les touristes mais ils restent des représentants des forces de l’ordre et verbalisent s’il y a lieu.

La patroulle kayak au fil de l'onde. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Le harpon est interdit

Lors de ce reportage ils ont effectivement sévit. Deux hommes ont été surpris en flagrant délit de braconnage. Sans permis de pêche mais équipés, l’un d’une canne à pêche, l’autre d’un fusil harpon ils ont été interpellés, harpon confisqué et ont reçu des amendes salées, par exemple 240 € pour le harpon qui sera détruit.

Les braconniers au harpon arrêtés en flagrant délit; © Radio France - Jean-Pierre Burlet

L'objet du délit, confisqué et passible de 240 € d'amende. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Reportage :

