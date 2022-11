En Pays de la Loire, des élus demandent la démission d'Hervé Juvin (RN) condamné pour violences conjugales

Il serait sans doute devenu ministre de l'écologie si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République en mai dernier. Le député européen et conseiller régional RN des Pays de la Loire Hervé Juvin a été condamné pour violences conjugales, des coups de pied et de poing sur son épouse. En première instance, le 10 novembre 2021, il avait été condamné à six mois de prison avec sursis mais avait fait appel. Les faits à nouveau sanctionnés concernent des violences survenues en juin 2018.

D'après l'hebdomadaire L'Obs qui révèle l'information, le nouveau président du Rassemblement National, Jordan Bardella, va lui demander de quitter le groupe RN à Strasbourg et à Nantes. Des élus de gauche, dont le Mayennais Guillaume Garot, demandent sa démission. La présidente de la région, Christelle Morançais, est sur la même longueur d'onde, "c_'est une question d'honneur et de respect"_ a-t-elle précisé dans un communiqué.