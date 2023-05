En Pays de la Loire, forte hausse du nombre de cambriolages en 2022

Les cambriolages de logements ont fortement augmenté l'an dernier dans les Pays de la Loire. C'est ce qui ressort d' une étude de l'Insee parue ce mardi. En 2022, la police et la gendarmerie ont enregistré 12.040 cambriolages dans la région, soit un taux de 5,9 pour 1.000 logements. Les Pays de la Loire se situent désormais dans la moyenne nationale.

En effet, peu fréquents avant 2020, les cambriolages ont moins baissé dans notre région qu'ailleurs en France durant la crise sanitaire. Et l’année 2022 a été marquée par une forte hausse de ces vols sur l'ensemble du pays, mais plus fortement encore dans les Pays de la Loire : +21% contre +11% au niveau national. Finalement la Bretagne et les Pays de la Loire sont les deux seules régions où le nombre de cambriolages l'an dernier dépasse celui de 2019.

4 cambriolages sur 10 autour de Nantes

Dans la région, les cambriolages se déroulent le plus souvent à proximité des grandes villes, "où la population est dense, les niveaux de vie élevés ou les inégalités marquées", explique l'Insee. Ainsi, les taux les plus élevés sont mesurés autour de Nantes. Selon l'Insee, les autorités y ont enregistré 5.020 cambriolages l'an dernier, soit 42% de l'ensemble des cambriolages en Pays de la Loire. Rezé, La Chapelle-sur-Erdre, Vertou ou encore Saint-Sébastien sur-Loire sont parmi les communes les plus touchées. La ville de Nantes fait, elle aussi, partie des zones les exposées à ce type de vols.

Dans la région, il y a également les zones autour de Saint-Nazaire, du Mans et des Sables-d'Olonne. Au contraire, les cambriolages sont bien moins fréquents à Angers, Laval ou La Roche-sur-Yon.