En pays de Savoie, le rectorat a envoyé par erreur toutes les adresses de ceux qui doivent repasser le brevet

Une erreur de pièce jointe ! Décidément ce brevet des collèges 2019, repoussé à cause de la canicule, restera dans les annales. Ils sont plus d'un millier à le repasser la semaine prochaine dans l'académie de Grenoble. C'est dix fois plus que d'habitude. Les retardataires (excusés pour maladie ou pour voyage) ont donc reçu leur convocation par mail en fin de semaine dernière.

Des données confidentielles plus vraiment confidentielles

Le 6 septembre dernier, en Savoie et en Haute Savoie, plusieurs dizaines de parents ont reçu par mail les convocations de tous les élèves avec l'adresse de tous les parents. Figuraient en sus le numéro d'identification des élèves et le nom des établissements. Pas vraiment du meilleur effet quand on sait que la CNIL (commission nationale informatique et liberté) veille à la protection absolue des données confidentielles personnelles sur internet.

C'est une mère de famille de l'agglomération de Chambéry qui s'en est émue, "choquée" d'avoir accès à des adresses de parents qui sont parfois sur liste rouge téléphonique. Une maman d'Aigueblanche que nous avons contactée est plus fataliste: "Ça ne me gène pas, je m'occupe seulement du brevet de ma fille, pas des autres."

Un papa de Montagnole n'apprécie que moyennement : "C'est vrai que c'est gênant, il y a dû y avoir une coquille".

Une erreur humaine

C'est nous, France Bleu Pays de Savoie qui avons révélé le dysfonctionnement au rectorat de Grenoble, qui n'était pas au courant. Vérification faite, bonnet d'âne ! Le rectorat reconnaît qu'il y a eu "erreur humaine" seulement sur les pays de Savoie.

Plusieurs parents ont eu en effet accès aux adresses de tous les autres, des 261 candidats en Haute Savoie et des 130 en Savoie.

Le bug aurait été compensé un peu plus tard, selon le rectorat, par un second mail incitant à ne pas tenir compte du premier envoi. Le mail de rectification invite les parents à se concentrer uniquement sur la convocation, et en quelques sorte à oublier la première pièce jointe.

► Pour le syndicat Unsa de l'académie de Grenoble, "l'erreur est regrettable, mais explicable". C'est le symptôme "d'une rentrée sous pression et d'un manque de personnel administratif dans l'académie de Grenoble".