[EN PHOTO] 200 policiers et secouristes mobilisés à Toul pour un exercice de sécurité civile

Vous avez sans doute entendu plus de sirènes que d'habitude ce mercredi dans les rues de Toul. Plus de 200 secouristes et policiers étaient mobilisés à la caserne des sapeur- pompiers pour un exercice de sécurité civile pour leur permettre de se préparer en cas d'accident majeur.

Mercredi soir, les sapeur-pompiers, médecins et policiers de Toul se sont prêtés à un exercice pour le moins impressionnant : le Plan Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile).

A Toul, les autorités organisent au moins une fois par an un plan Orsec © Radio France - Marie Roussel

200 personnes étaient mobilisés derrière la caserne des sapeurs-pompiers pour un exercice grandeur nature. Le scénario ? Un violent accident de voiture, impliquant une quarantaine de blessés. Pompiers, médecins et policiers devaient alors gérer ensemble cette situation de crise.

Une fois tout le monde sur place, un "hôpital de campagne" est installé pour traiter les victimes avant de les envoyer dans différents hôpitaux © Radio France - Marie Roussel

L'idée, c'est de permettre à ces différents acteurs de se préparer et d'apprendre à se coordonner en cas d'accident majeur.