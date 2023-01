En photo : derrière les murs de la maison d'arrêt de Guéret

Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale et députée du Val-de-Marne, et Ségolène Amiot, députée de Loire-Atlantique, et la députée de la Creuse Catherine Couturier se sont rendues à la maison d'arrêt de Guéret ce 20 janvier. Les trois élues ont fait valoir leur droit de contrôler les établissements de privation de liberté et se sont présentées de façon inopinée pour arpenter les lieux pendant près de deux heures.

Guidées par David Bonfils, le chef d'établissement, et son adjointe Peggy Lemoine, les députées ont visité les deux niveaux de la prison (bâtie en 1836) aux murs clairs, portes massives peintes en bleu ciel et couloirs étroits jalonnés de portiques détecteurs de métaux.

Les portes à l'intérieur du bâtiment ne datent pas d'hier © Radio France - Valérie Menut

Les premières cellules sont les "cellules des arrivants". C'est ici que ce passent les premières heures d'incarcération. © Radio France - Valérie Menut

Une des "cellules des arrivants" où les détenus sont placés en attente de leur affectation dans une cellule ordinaire. © Radio France - Valérie Menut

Un des deux boxes où les détenus discutent avec leur avocat. La prison dispose également de cinq parloirs pour les visites des familles. © Radio France - Valérie Menut

Normalement faite pour deux détenus, cette cellule en accueille quatre, avec notamment deux lits superposés, une douche et deux télévisions. © Radio France - Valérie Menut

Une surpopulation carcérale de 140%

La maison d'arrêt de Guéret accueille actuellement 44 détenus pour 32 places dans 26 cellules. Certaines disposent donc de lits superposés. Comme tous les établissements pénitentiaires, elle présente donc un taux de surpopulation carcérale. Il est ici de 140%, "pour autant, ce n'est pas la plainte principale des détenus", note Ségolène Amiot qui - comme Catherine Couturier et Mathilde Panot- a pris le temps de discuter avec quelques personnes incarcérées. "La taille humaine, les activités culturelles et sportives, les formations proposées participent aux bonnes conditions de détention" constatent les députées.

Les détenus de la maison d'arrêt peuvent par exemple suivre des cours de français, d'anglais et même de code de la route dans une salle dédiée. Cette salle de classe accueille jusqu'à six personnes.

Mathilde Panot, Ségolène Amiot et Catherine Couturier dans la salle de cours de la prison. © Radio France - Valérie Menut

Des formations (du métier du bâtiment ou de logistique) sont proposées aux détenus en vue de leur réinsertion. © Radio France - Valérie Menut

Les détenus peuvent travailler en prison et être rémunérés. A Guéret, ils travaillent à la finition de pinces à linge et de cintres. © Radio France - Valérie Menut

Deux détenus travaillent dans les cuisines de la prison. "Et depuis, les détenus mangent plus de légumes !" nous confie l'un d'eux. © Radio France - Valérie Menut

Un établissement à taille humaine

Ségolène Amiot a déjà visité quatorze établissements pénitentiaires en France. La députée du Val de Marne prépare un rapport sur les prisons afin de travailler à des propositions pour améliorer les conditions de détention, mais aussi de travail du personnel pénitentiaire, et redonner du sens à la peine d'incarcération.

Ses premières impressions après la visite de la maison d'arrêt de Guéret sont plutôt bonnes, "c'est un établissement à taille humaine et qui est géré de façon humaine, résume-t-elle. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place parce qu'on peut les mettre en place, pour lutter contre les violences, pour la réinsertion. Il y a par exemple ici des groupes de paroles, c'est très intéressant d'avoir des établissements qui travaillent aux raisons pour lesquelles on peut être violent, aux raisons pour lesquelles on est arrivé en prison. Cette peine de prison prend du sens à partir du moment où on travaille sur la raison pour laquelle on en est arrivé là".

La salle de sports où ont aussi lieu des ateliers avec le musée de Guéret, des groupes de paroles, mais aussi des projections de courts-métrages. © Radio France - Valérie Menut

Les trois députées en discussion avec David Bonfils, le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Guéret. © Radio France - Valérie Menut

Détail d'une fresque peinte par des détenus dans la salle de sports. Sur les murs, "liberté j'écris ton mot"... © Radio France - Valérie Menut

La cour de promenade : les détenus peuvent y venir chaque jour une heure le matin, une heure et demie l'après-midi. Ils y font aussi du sport encadré. © Radio France - Valérie Menut

Améliorer la communication avec l'extérieur

Aujourd'hui, les détenus ont un téléphone fixe dans leur cellule. Ce sont des appareils d'anciennes cabines téléphoniques. "Il faut améliorer la communication avec l'extérieur pour préparer sa réinsertion, chercher du travail, garder le lien avec sa famille explique Ségolène Amiot. Une des revendication principales des détenus partout en France c'est le coût du téléphone. Il peut être exorbitant, jusqu'à 30 euros par jour, pour des appels en métropole". La députée milite pour un accès contrôlé à internet en milieu carcéral.

Ce sont des appareils d'anciennes cabines téléphoniques qui équipent la prison. © Radio France - Valérie Menut

