EN PHOTOS - Route Malemort - Saint-Féréole affaissée, circulation alternée, maison fissurée, à qui la faute ?

Malemort-sur-Corrèze, France

Qui est responsable de quoi ? La justice le dira dans les prochains mois, mais il faut d'abord intervenir d'urgence à Malemort, en Corrèze, sur la très empruntée route départementale 44 qui monte à Sainte-Féréole et permet ensuite d'aller vers Saint-Germain-les-Vergnes ou Tulle. Près 6.200 véhicules par jour, dont des poids lourds et des tracteurs agricoles, transitaient par cet axe jusqu'au début du mois de décembre dernier.

La chaussée dégringole après un important décaissement en contrebas du talus qui tient la route © Radio France - Nicolas Blanzat

Ca, c'était avant le décaissement d'un terrain en contrebas du talus qui tient la route, afin de construire deux maisons. Mais depuis, la chaussée se fissure et est en train de s'affaisser sur plusieurs dizaines de mètres. A tel point que la circulation est alternée depuis plusieurs semaines déjà. Régulièrement, le service des routes du conseil départemental, qui gère la chaussée, intervient pour boucher quelques trous afin d'éviter des infiltrations d'eau supplémentaires.

De gros trous apparaissent dans la chaussée et dans le bas côté © Radio France - Nicolas Blanzat

La scène est encore plus impressionnante en contrebas du talus, là où le terrain a été décaissé pour construire les maisons. Un important trou s'est formé dans le talus, en dessous de la haie d'arbres.

Inlassablement, le talus qui sert de support à la chaussée glisse vers le bas © Radio France - Nicolas Blanzat

Les conséquences sont aussi très importantes et très visibles pour le couple de personnes âgées qui vivent dans une maison bâtie juste à côté du terrain qui a été décaissé. " Ils sont plus que démoralisés, ils sont traumatisés " lance Me Isabelle Faure-Roche, l'avocate du couple. " Ces personnes sont extrêmement inquiètes, le monsieur vient d'ailleurs d'être récemment hospitalisé compte tenu des répercussions que cela a eu sur lui " détaille le conseil.

Le terrain s'affaisse aussi dans la propriété voisine © Radio France - Nicolas Blanzat

Il faut dire que la clôture mitoyenne n'en est plus une, tant l'affaissement est important. " Le premier petit bâtiment contre cette clôture est en train de se fissurer et ne peut même plus s'ouvrir, alors qu'il contient les réserves de gaz. La maison d'habitation, elle, souffre de graves dégradations et de fissurations " ajoute l'avocate, " et même le chemin goudronné, qui mène à la maison, se fissure de partout ".

Un petit bâtiment se fissure, " la porte ne peut plus s'ouvrir " selon l'avocate des riverains © Radio France - Nicolas Blanzat

La terre s'affaisse jusque sous la terrasse de la maison © Radio France - Nicolas Blanzat

Autorisé sur 80 centimètres, le décaissement est fait de 2 à 7 mètres

Déstabilisée par le décaissement, la route départementale est aussi en train de dégringoler. " On a une fissure qui atteint 20 centimètres " détaille Me Eric Dias, avocat du conseil départemental, mais aussi de la commune de Malemort qui a délivré le permis de construire. " Il a été accordé le 16 avril 2018 avec des précautions, sous réserve de certaines prescriptions " indique-t-il, " notamment en ce qui concerne les travaux de terrassement qui pouvaient être effectués sur le terrain d'assiette de la construction. Que ce soit à l'égard des voisins, ou que ce soit plus généralement ". Oui, mais... Ces limites n'ont, à première vue, pas été respectées. " Les terrassements n'étaient autorisés que sur la surface de construction, qui est de 132m², sur une hauteur de 80 centimètres. En réalité, des terrassements beaucoup plus importants ont été faits. Ils varient de 2 à 7 mètres de haut et représentent une superficie d'environ 600m². C'est sans commune mesure avec ce qui avait été autorisé ".

Un décaissement a priori trop important par rapport aux prescriptions a été effectué © Radio France - Nicolas Blanzat

Face à cette situation, le chantier est arrêté car la mairie de Malemort a pris un arrêté pour le faire interrompre depuis le 5 décembre. Les propriétaires des lieux sont, eux, très gênés. " Le terrassement ne semble pas conforme à ce qui est prévu dans le permis de construire " constate leur avocat, Me Vincent Desport. " D'ores et déjà, mes clients ont décidé d'abandonner le projet de construction. Leur seule volonté est de remettre en état ce terrain, de façon à ce qu'aucun riverain ne soit gêné par cette situation. Ensuite, il appartiendra à la justice de déterminer si le travail effectué par le terrassier est conforme, ou pas, à ce qui lui avait été imposé par le permis de construire ".

Des travaux d'urgence pour que la route ne dégringole pas

Une chose interpelle, tout de même, sur ce terrain. Alors que l'hiver et le printemps n'ont pas été particulièrement pluvieux, il est recouvert d'eau sur la partie se trouvant en bas du talus. Un filet continu sort d'ailleurs d'une canalisation découverte lors du décaissement. " C'est la question qui sera peut-être la plus difficile à régler pour la justice " reprend Me Desport, " d'où vient toute cette eau ? Est-elle le résultat des effondrements et des écoulements naturels ? Existe-t-il des évacuations appartenants à différents intervenants et qui ont pu amener à ce que le terrain s'affaisse un peu plus facilement ? " L'avocat de l'entreprise qui a fait le terrassement, Me Virgile Renaudie, ne veut pas commenter les éventuelles responsabilités. " Nous sommes engagés dans un processus amiable " explique-t-il, " et surtout pleinement mobilisés pour que la situation ne s'aggrave pas ". L'assurance du terrassier pourrait ainsi financer les travaux d'urgence, avant que les responsabilités soient déterminées plus tard. Car, " il faut agir vite " embraye Me Eric Dias, avocat du conseil départemental et de la commune de Malemort. " Si rien n'est fait, la route risque de tomber dans le terrain. Il y a urgence à mettre en place des travaux ".

"Montant estimé de 130 à 150.000€"

C'est la raison pour laquelle un expert vient d'être nommé le 28 mars. Il doit notamment déterminer les travaux d'urgence qui doivent être engagés pour éviter que la route départementale s'écroule totalement. " Le département s'est tourné vers un cabinet spécialisé. Il préconise une solution pour consolider les choses " continue Me Dias, " le montant est estimé, à ce jour, entre 130 à 150.000€. Si ça bouge encore, 150 à 200 mètres de routes pourraient être concernés et on parlerait alors de plusieurs millions d'euros ". Il y a effectivement urgence à intervenir. D'autant qu'en contrebas du terrain décaissé, la voie communale 6 pourrait aussi se retrouver menacée par un affaissement plus important. Tout comme un dépôt de gaz situé à proximité.