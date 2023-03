En Picardie, les douanes enregistrent une explosion des saisies de drogues et de tabac de contrebande

Des saisies record de tabac et de plus en plus importantes pour les stupéfiants. Voilà le bilan dressé par les douanes régionales d'Amiens pour l'année 2022. Si les 156 agents basés en Picardie sont aussi mobilisés sur les produits de contrefaçon - comme les vêtements, les parfums - c'est bien le trafic de tabac et de stupéfiants qui constitue la plus grosse partie de leurs saisies.

Avec le passage de l'autoroute A1, qui relie la frontière franco-belge à la région parisienne, et la proximité de l'aéroport de Beauvais, la Picardie est non seulement un territoire où passent les marchandises mais aussi un endroit où elles sont vendues et consommées. A cela, il faut ajouter l'aspect très lucratif de ces trafics.

Une saisie record de tabac de contrebande en 2022

En Picardie, ce sont 18 tonnes de tabac de contrebande qui ont été saisies en 2022, un record : c'est +220% entre 2021 et 2022. C'est Cette tendance est déjà à la hausse pour cette année : en ce début du mois de mars, les douaniers picards ont intercepté la moitié du tabac qui a été saisi en 2022. Cela s'explique car la cigarette est un produit facile à produire et à vendre : "Il y a eu une augmentation du prix de paquet de cigarettes dans les bureaux de tabac, décrypte Michaël Lachaux, directeur régional des douanes d'Amiens. Tout cela a conduit les infracteurs à avoir des marges plus importantes. Pour rappel, un paquet de cigarettes c'est en moyenne 10 euros 50 dans un bureau de tabac, 7 euros en moyenne si on l'achète dans la rue".

Un autre trafic qui inquiète beaucoup les douanes, c'est celui de stupéfiants, de plus en plus prégnant en Picardie. D'autant que notre région n'est plus seulement un point de passage de la marchandise, la consommation y est de plus en plus forte, notamment pour la cocaïne : "La consommation de la cocaïne se démocratise, car la production est plus importante en Amérique du sud, et arrive davantage en Europe : la France n'échappe pas à cela, poursuit Michaël Lachaud. En Picardie, nous sommes proches des ports d'Anvers et de Rotterdam, là où arrive cette drogue : près de 160 kilos ont été saisis en 2022, c'est un volume énorme", précise le directeur régional des douanes d'Amiens. Les douaniers pointent par ailleurs la forte émergence des drogues de synthèse, comme l'ecstasy, en Picardie : plus de 150 kg ont été saisis en 2022.

Michaël Lachaux, le directeur régional des douanes d'Amiens, a présenté le bilan 2022. © Radio France - Jeanne Daucé

De nouveaux dispositifs pour lutter contre les trafics

Pour lutter contre le tabac de contrebande, les douaniers picards vont former à Amiens deux agents qui agiront sur internet. Par ailleurs, en 2024, il y aura aussi une brigade permanente de douaniers à l'aéroport de Beauvais, pour notamment mieux cibler le trafic de tabac et de drogues. "Pour l'heure, nous avons des missions quotidiennes, avec des agents de Nogent-sur-Oise ou Amiens. Mais avec l'augmentation du flux de passagers, à 4,6 millions l'an passé, les douanes vont être à demeure à partir de 2024, explique Michaël Lachaux. Il faut que nous soyons là au bon moment, aux côtés de la police de l'air aux frontières et la gendarmerie aérienne. L'idée c'est aussi d'accompagner les usagers, pas uniquement sur le volet répressif", conclut le directeur régional des douanes d'Amiens. Ce dispositif sera notamment mis en place aux Jeux Olympiques de Paris 2024.